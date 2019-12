Hannover. In fünf niedersächsischen Städten und Bremen gibt es Babyklappen – auch in Braunschweig. Sie sollen verhindern, dass Neugeborene ausgesetzt werden.

77 Säuglinge in Babykörbchen in Niedersachsen und Bremen gelegt

Der Fund eines neugeborenen Babys auf einer Wiese Anfang Dezember in Stade hat viele Menschen bewegt. Wer das kleine Mädchen, das später von Krankenschwestern den Namen Luisa bekam, ausgesetzt hat, ist unklar. Hinweise auf die Mutter gibt es nicht. Dass Luisa überlebte, ist einem Paar zu verdanken, das das schreiende Kind fand und die Rettungskräfte alarmierte. Inzwischen lebt das Kind bei einer Pflegefamilie.

Um Babys vor Aussetzung zu schützen, gibt es mancherorts in Niedersachsen und Bremen sogenannte Babyklappen oder Babykörbchen. Mütter können Neugeborene durch eine Klappvorrichtung in ein Wärmebettchen legen. Ein automatischer Alarm informiert Fachkräfte, die das Kind medizinisch versorgen. In Stade, wo Luisa ausgesetzt wurde, gibt es ein solches Angebot nicht.

Auch in Braunschweig gibt es ein Babykörbchen

Landesweit haben fünf Einrichtungen in Niedersachsen und ein Krankenhaus in Bremen ein Babykörbchen. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur wurden dort seit dem jeweiligen Start 77 Säuglinge abgegeben. Städte mit Babykörbchen sind Hannover, Braunschweig, Rotenburg (Wümme), Osnabrück und Nordhorn. Die ersten Babyklappen wurden im Jahr 2001 eingerichtet.

Nach Angaben des Notrufs Mirjam, einem Hilfsangebot der evangelischen Kirche für Schwangere und Mütter, haben sich niedersachsenweit alle Betreiber von Babykörbchen auf Grundstandards geeinigt. Dazu gehört, dass das Babykörbchen ein Baustein von mehreren Hilfsangeboten ist und Mütter im Vorfeld anonym Kontakt zu einer Beratungsstelle aufnehmen können, wie die Koordinatorin des Notrufs Mirjam, Judith Rohde, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zwölf Babys in Braunschweig in Babyklappe gelegt

„Mütter, die ihre Kinder in Babyklappen legen, verheimlichen beziehungsweise verdrängen die Schwangerschaft“, erklärte Rohde. „Meistens waren sie auch nicht zur Schwangerschaftsvorsorge. Sie werden von der Geburt überrascht und entbinden allein zuhause.“

In Braunschweig wurden seit der Einrichtung im Jahr 2001 zwölf Babys in das Babykörbchen am Krankenhaus Marienstift gelegt, davon vier in diesem Jahr, wie Sprecherin Miriam Herzberg mitteilte. Die Kinder wurden über das Jugendamt in Pflegefamilien untergebracht, Adoptionen wurden angestrebt.

Schwangere können sich anonym beraten lassen

Um heimliche Geburten und das Aussetzen oder Töten von Neugeborenen zu vermeiden, können sich Schwangere anonym beraten und behandeln lassen. Bei einer sogenannten vertraulichen Geburt wird der Schwangeren für mindestens 16 Jahre Anonymität zugesichert. „Die Frau muss ihre Daten nur der Beraterin offenbaren, die zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Die Daten werden sofort versiegelt und danach sicher verwahrt“, schreibt das Bundesfamilienministerium.

Wenn das Kind die Identität der Mutter erfahren möchte, darf es die persönlichen Daten nach 16 Jahren einsehen. Wenn die Mutter dies verhindern möchte, entscheidet mitunter ein Gericht. Bei einer anonymen Geburt haben Kinder keine Möglichkeit zu erfahren, wer ihre Eltern sind. dpa