Hannover. In der Silvesternacht sinken die Temperaturen nicht unter 0 Grad. Neujahr geht es dann neblig los – tagsüber bleibt es mild

Das neue Jahr startet in Niedersachsen mild und neblig

Die letzte Woche des Jahres in Niedersachsen und Bremen startet mild und trocken. Am Montag scheint meist die Sonne, bei Temperaturen zwischen acht und zehn Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

In der Nacht ziehen dann Wolken auf und es kühlt sich auf Temperaturen um die null Grad ab.

Bis zuu 0 Grad in der Silvesternacht

Am Dienstag kann es im Süden Niedersachsens etwas wolkig werden. Weiter im Norden bleibt es aber meist sonnig, bei Temperaturen um die 8 Grad. In der Silvesternacht werden Temperaturen zwischen fünf Grad im Norden und null Grad im Süden erwartet.

Neujahr wird es neblig

An Neujahr müssen Autofahrer örtlich mit Nebelschwaden rechnen. Mit Höchstwerten zwischen vier und sieben Grad bleibt es den Meteorologen zufolge recht mild, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. dpa