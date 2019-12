A7 nach schwerem Auffahrunfall in Richtung Süden gesperrt

Dorfmark. In der Lüneburger Heide ist die A7 gesperrt. In der Nacht hatte es dort einen schweren Auffahrunfall gegeben, beide Fahrer waren betrunken.

Die Autobahn 7 ist am Mittwochmorgen in der Lüneburger Heide nach einem schweren Auffahrunfall in Richtung Süden gesperrt worden. Zwischen Dorfmark und Bad Fallingbostel war in der Nacht ein 22-Jähriger mit seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit von hinten gegen einen Pick-up geprallt, wie die Polizei mitteilte. Offenbar hatte er das vor ihm fahrende Auto des anderen Mannes (45) übersehen.

Die Kollision sei so heftig gewesen, dass „beide Fahrzeuge völlig zertrümmert und Fahrzeugteile auf allen Fahrstreifen verteilt“ wurden, berichtete ein Beamter. Beide Fahrer hätten sich glücklicherweise nur leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls seien sie betrunken gewesen, wie ein Alkoholtest ergeben habe. dpa