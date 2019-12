Hochschulen müssen Sparbeitrag leisten

Minister Björn Thümler (CDU) lobte im Landtag eine dauerhafte Förderung der kommunalen Theater im Etat für Wissenschaft und Kultur, die Investitionsförderung für kleine Kultureinrichtungen und die Kulturhauptstadt-Bewerbungen von Hannover und Hildesheim. Doch eine ziemlich bittere Pille hat Thümler den Hochschulen im Land zu verabreichen. Wie angekündigt, müssen auch sie mit dem Landeshaushalt 2020 einen Beitrag zu einer „globalen Minderausgabe“ leisten. Ein bestimmter Prozentsatz der Mittel wird dazu mit einer Sperre belegt. Das sagte Thümler unserer Zeitung. So können - oder müssen - die Hochschulen selber entscheiden, wo sie sparen.

Dass das Land immer mehr Geld ausgibt, darauf hatte nicht nur der Bund der Steuerzahler hingewiesen. „Wir haben nach wie vor erhebliche Steigerungen bei unseren Einnahmen aus Steuern und Abgaben“, hatte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) schon vor der Haushaltsberatung des Parlaments im „Weser-Kurier“ eingeräumt. Mit der globalen Minderausgabe für die Ministerien bremst der Finanzminister ein wenig.

Minister: Es gibt immer noch mehr Geld als 2019

Thümlers Ministerium muss in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben aufgrund von Sparauflagen wohl jeweils rund 24 Millionen Euro abgeben, wobei der Gesamtetat aber jeweils steigt. 2020 soll er bei 3,38 Milliarden Euro liegen, 2019 waren es noch 3,33.

Da fast 80 Prozent des Etats auf den Hochschulbereich entfallen, könne man diese leider bei den Minderausgaben nicht ausnehmen, so Thümler. Ansonsten würden Kultur und Forschung zu sehr belastet. Trotz der Einsparung erhielten die Hochschulen im kommenden Jahr aber mehr Geld als in diesem. Konkret heißt das: Statt eines Zuwachses von insgesamt 90 Millionen Euro stehen im kommenden Jahr für die Hochschulen aus dem Landesetat nur 66 Millionen mehr zur Verfügung. Für jeweils 1,1 Prozent ihrer „Zuführungen für laufende Zwecke“ sollen die Hochschulen einen Sperrvermerk bekommen. Dieses Geld dürfen sie also nicht ausgeben.

Zwar garantiert das Land seinen Hochschulen seit langem über mehrjährige Verträge steigende Mittel etwa für höhere Personalkosten aus Besoldungs- und Tarifsteigerungen, dazu Stabilität zentraler Haushaltsansätze. Im bis Ende 2021 verlängerten „Hochschulentwicklungsvertrag“ findet sich aber ein Passus, der ein Heranziehen auch der Hochschulen zu globalen Minderausgaben erlaubt. „Im Hochschulentwicklungsvertrag hat das Land Niedersachsen allen Hochschulen zugesagt, dass die tarifliche Personalkostensteigerungen jährlich kompensiert werden. Wenn ein Teil dieser Kompensationsmittel nun entfallen soll, müssen wir alle effektiv außerplanmäßig Kürzungen vornehmen“, erklärte Elisabeth Hoffmann, Sprecherin der TU Braunschweig, am Donnerstag. „Wir werden jetzt erst einmal schauen, was konkret auf uns zukommt, und wie wir damit umgehen“, sagte sie weiter. Die TU Braunschweig hat ein Finanzvolumen von mehr als 330 Millionen Euro, etwas mehr als die Hälfte kommt vom Land. Für große Unis gehe es um mehrer Millionen Euro, hatte es bei der Landeshochschulkonferenz geheißen.

Verweis auf Bund-Länder-Vereinbarungen

Im Landtag verwies Thümler lieber auf Bund-Länder-Vereinbarungen, die den Hochschulen Planungssicherheit gäben, so den Zukunftsvertrag Studium und Lehre. In ihn sollen ab 2021 jährlich 10 Millionen Euro zusätzliche Landesmittel fließen. Im Haushalt 2020 würden rund 6 Millionen Euro und ab 2021 dauerhaft rund 8,8 Millionen Euro für Digitalisierungsprofessuren bereitgestellt, so Thümler weiter. „Wir wollen auch die niedersächsischen Hochschulen stärken und zukunftsfähig aufstellen. Daher lehnen wir die geplante globale Minderausgabe aus der Grundfinanzierung der Hochschulen in Niedersachsen ab“, sagt die Grünen-Wissenschaftspolitikerin Eva Viehoff. Die Landeshochschulkonferenz, deren Präsident der Hildesheimer Wolfgang-Uwe Friedrich ist, hatte auch vor dem Gefährden von tausenden Studienplätzen gewarnt. Schon 2013 hatte der Wissenschaftsrat gefordert, die Grundmittel der Hochschulen mit einem Aufschlag von mindestens einem Prozent auf die „erwartbaren wissenschaftsspezifischen Tarif- und Kostensteigerungen“ zu erhöhen.