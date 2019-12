ADAC warnt: Vor der Bescherung kommen die Baustellen

Reiseverkehr staut sich an einer Baustelle auf der Autobahn A7 in Hamburg-Schnelsen. Die A7 könnte auch rund um das Autobahndreieck Salzgitter wegen des Umbaus des zum Nadelöhr werden.

Weihnachtszeit ist Reisezeit: Damit der Trip zur Verwandtschaft, zum Skiurlaub oder an die Küste nicht in Streit und Stress ausartet – mit unabsehbaren Folgen für die Bescherung unterm Weihnachtsbaum – rät der ADAC Niedersachsen zu vorausschauendem Reisen.

„Wir raten denen, die das Auto nehmen wollen oder müssen, den kommenden Freitag als Reisetag zu meiden. Wenn das nicht möglich ist, sollte man ausgeruht nachts oder früh am morgen fahren“, sagt ADAC-Sprecherin Alexandra Kruse. Auch der Samstagmorgen sei noch kritisch, denn viele Arbeitnehmer nutzten vermutlich den Montag vor Heiligabend als Brückentag. Ab Samstagnachmittag werde es auf den Straßen vermutlich leerer werden, so Kruse.

Dabei bleiben die Dauerbaustellen auf Niedersachsens Autobahnen laut ADAC der Hauptgrund dafür, dass am vorweihnachtlichen Wochenende ein Verkehrschaos droht. In unserer Region ist das insbesondere der Bereich um das Autobahndreieck Salzgitter an A7 und A39. „Hier gestalten sich die anfallenden Brückenarbeiten und der sechsspurige Ausbau schwierig“, so Kruse. Der Umbau dauere noch bis ins Jahr 2021. Etwaige Vollsperrungen und Umleitungen seien aktuell aber nicht geplant.

Auch der weiter südlich verlaufene A7-Abschnitt zwischen Seesen und Nörten-Hardenberg bleibt ein Nadelöhr. Seit Jahren wird hier auf bis zu 30 Kilometern sowohl in Richtung Hannover als auch in Richtung Kassel ein privatfinanziertes Bauprojekt umgesetzt. Ziel auch hier: der Ausbau der Autobahn auf sechs Spuren.

Neben der A7 gibt es auch auf der A1 viele Baustellen, die für die Autofahrer zum Ärgernis werden könnten. Auf volle Straßen müssten sich Autofahrer insbesondere in den Großräumen Hamburg, Bremen und Osnabrück einstellen. Die Baustelle auf der A39 bei Wolfsburg hält der ADAC für den Ferienreiseverkehr für nicht so entscheidend. „Der Verkehr wird auch auf der baustellenfreien A2 fließen“, prognostiziert die Sprecherin. Vorausgesetzt es kommt zu keinen Unfällen.