Hannover: Mann im September erschossen – Verdächtige gefasst

Auf offener Straße wurde am 29. September ein 43-jähriger Mann in Hannover angeschossen. Kurz darauf erlag er seinen Verletzungen. Am Mittwoch verkündet die Polizei Hannover einen Fahndungserfolg: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sitzen ein 24- und ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft.

Verdächtige sollen 43-Jährigen in Hannover erschossen haben

Die beiden Männer stehen unter Verdacht, den 43 Jahre alten Mann tödlich verletzt zu haben, heißt es von der Polizei. Am Abend des 29. September 2019 trafen die drei an der Gorch-Fock-Straße aufeinander. Im Laufe einer Auseinandersetzung wurde der 43-Jährige durch einen Schuss lebensgefährlich am Bein verletzt und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Männer kannten.

Mann in Hannover erschossen: Ermittlungsverfahren wegen Totschlags

„Umfangreiche Ermittlungen, darunter auch die Vernehmung diverser Zeugen, führten schließlich zu den beiden Tatverdächtigen und dem Fluchtwagen“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten die zwei Verdächtigen fest und durchsuchten deren Wohnungen nach Beweisen. Gegen die beiden Männer wurde je ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. feu