Diskussion: Wie privat ist der Klimawandel? Reden Sie mit!

Das SUV – Ausdruck individueller Freiheit oder von Verantwortungslosigkeit? Manche Demonstranten der „Fridays for Future“-Bewegung, hier in Köln, machen mobil gegen hochmotorisierte Sportgeländewagen,

Der Klimawandel stellt die Menschheit vor nie dagewesene Herausforderungen. „Zwar unterscheiden sich die Prognosen“, schreibt Dr. Ina Schmidt in einem Exposé, das sie unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat, „aber sie alle rufen uns zum Handeln auf“. Die Philosophin und Buchautorin aus Reinbek bei Hamburg ist eine von drei Experten, die am Dienstag, 19. November, im Haus der Wissenschaft Braunschweig zum Thema „Verzicht oder Wachstum – Wie privat ist das Klima?“ diskutieren.

Experten diskutieren im haus der Wissenschaft

Dabei ist die Diskussion längst im Gange. Spätestens die „Fridays for Future“-Bewegung hat sie in jeden Haushalt getragen. Eine der Kernfragen dabei: Welche Wirkmöglichkeiten und welche Verantwortung haben wir als Einzelne? Außer Ina Schmidt stellen sich hierzu Prof. Christian Leßmann, Leiter des Instituts für Volkswirtschaftslehre der TU Braunschweig, und der Umweltgutachter Dr. Ralf Utermöhlen, der kürzlich in unserer Zeitung eine kritische Bilanz der Klimapolitik zog, den Fragen von NDR Info-Moderatorin Verena Gonsch.

„Das Prinzip Verantwortung“

„Wir können Verantwortung übernehmen für etwas, was auf eine Zukunft ausgerichtet ist, die wir noch nicht kennen können?“, fragt Ina Schmidt. Eine nach wie vor gültige Antwort habe der deutsch-amerikanische Ethiker Hans Jonas in seinem Standardwerk „Das Prinzip Verantwortung“ geliefert. „Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden“, schrieb Jonas bereits 1979. Aktueller gehe es doch kaum, bemerkt Schmidt.

Ina Schmidt: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier

„Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass das maximale Wachstum auch das Optimum ist“, sagt die Philosophin Ina Schmidt. Foto: Privat

Um die nötigen Veränderungen anzustoßen, brauche es sowohl Verzicht als auch Wachstum. „Verzicht muss keinesfalls Not oder Leid bedeuten“, betont sie. Allerdings müsse er auf alle Schultern gleichermaßen verteilt werden. Allein auf Basis von Freiwilligkeit sei dies nicht zu machen: „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bei aller Erkenntnis, die wir bisher verinnerlicht zu haben glauben. Viele von uns werden ihr Auto erst dann stehen lassen, anders konsumieren oder reisen, wenn es spürbare Konsequenzen hat, wofür ich mich entscheide.“ Hierfür brauche es Anreize, aber auch Sanktionen.

Philosophin fordert Umdenken beim Wachstum

Mit Blick auf das Wachstum plädiert Schmidt für ein Umdenken: weg von der Idee, dass das „Maximum auch das Optimum“ sei, hin zu einem „qualitativen Wachstum“. Von diesem, so Schmidt, würden wohl oftmals eher „kleinere und weniger komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge“ profitieren. Aber, fragt sie rhetorisch: „Ist der Erhalt von Konzernen wirklich wichtiger als der Erhalt des Planeten?“

Im Umdenken besteht für Schmidt die wesentliche Verantwortung des Einzelnen. „Jeder von uns sollte sich der ethischen Herausforderung stellen, das Wissen um die eigene Begrenzung und Befristung auf diesem Planeten weniger als Kränkung oder als Scheitern zu sehen, sondern als Aufgabe eines wahrhaft verantwortlichen Umgangs mit dem, was ist.“

Reden Sie mit, schicken Sie uns Ihre Fragen!

Die Diskussionsrunde „Verzicht oder Wachstum – Wie privat ist das Klima?“ findet statt am Dienstag, 19. November, von

19 bis 20.30 Uhr im Haus der Wissenschaft Braunschweig, Pockelsstraße 11.

Haben Sie Fragen oder Erfahrungen zum Thema, über die die Experten diskutieren sollten?

Bitte schicken Sie uns diese per Email an: antworten@bzv.de.

„Wissenschaft aus Braunschweig“ ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe von NDR Info, dem Haus der Wissenschaft Braunschweig und der Braunschweiger Zeitung.

Der Eintritt ist frei.