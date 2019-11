Großeinsatz in der Region: Wurde 18-Jährige entführt?

Auseinandersetzungen innerhalb einer Familie und möglicherweise eine Liebesbeziehung lösten am späten Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei in Salzgitter und Braunschweig aus. Polizeisprecherin Carolin Scherf sprach am Montag von einer „Bedrohungslage“. Eine junge Frau (18) wurde mutmaßlich von drei Verwandten aus einer Wohnung in der Braunschweiger Innenstadt entführt. Zuvor verletzte das Trio im Alter zwischen 19 und 24 Jahren einen 20-Jährigen schwer, meldet die Polizei. Bei ihm soll es sich nach Informationen unserer Zeitung um den Freund des Mädchens handeln.

Die Polizei löste eine Großfahndung aus, verschiedene Dienststellen waren im Einsatz, Beamte des Spezialeinsatzkommandos rückten an. Zunächst suchten die Einsatzkräfte in Salzgitter-Thiede nach der 18-Jährigen, am späteren Abend fand man sie dann in einer Wohnung im Stadtteil Lebenstedt, schildert Carolin Scherf von der Polizeiinspektion Braunschweig den Ablauf der Ereignisse.

Dort hätten sich auch zwei der Beschuldigten aufgehalten. Die beiden wurden festgenommen. Die dritte tatverdächtige Person war bis Redaktionsschluss noch flüchtig. Ob Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen beantragt werden, blieb offen.

Junge Frau wird weiter betreut

Die drei Personen aus Salzgitter hatten am Sonntag gegen 17.15 Uhr die Wohnung der 18- und des 20-Jährigen in Braunschweig „aufgrund von Streitigkeiten“ aufgesucht, sagt Polizeisprecherin Scherf. In welchem Verwandtschaftsverhältnis das Trio zu der Frau steht, dazu machte sie vorerst keine Angaben. Auch Hintergründe von Tätern und Opfern ließ sie offen. Der 20-Jährige erlitt offenbar eine oberflächliche Wunde. Zudem soll er bedroht worden sein.

Der Polizei zufolge „begleitete“ die 18-Jährige die drei Beschuldigten anschließend in eine Wohnung in Salzgitter. Es besteht der Verdacht, dass dies gegen ihren Willen geschah – die Behörden ermitteln wegen Freiheitsberaubung. Der genaue Hergang und die Hintergründe sind noch unklar.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei den Opfern um ein Liebespaar. Die Braunschweiger Polizei bestätigt dies aktuell noch nicht. Die 18-Jährige wurde bereits vernommen, schilderte die Braunschweiger Polizeisprecherin Scherf. Die junge Frau sei in Sicherheit und werde betreut.

