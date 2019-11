Harz: Jetzt kommt der erste Schnee

Harz. Die Schneefallgrenze könnte in den nächsten Tagen erstmals unter 1000 Meter fallen, so dass auch im Harz mit Schneefall zu rechnen ist.

Die ersten Schneeflocken erreichen tiefere Lagen: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch berichtete, könnte die Schneefallgrenze in Deutschland in den nächsten Tagen erstmals unter 1000 Meter fallen. Somit ist am Samstag auch im Harz mit Schnee zu rechnen.

Schon am Freitag könnten die Niederschläge im Schwarzwald und am westlichen Alpenrand in Schnee übergehen, berichtet Meteorologe Tobias Reinartz. Für die kommenden Tage geht der DWD davon aus, dass sich die Schneefallgrenze bei rund 1000 Metern einpendelt. Liegen bleiben werden die Flocken nach Einschätzung der Meteorologen allerdings zunächst noch nicht.

Boden im Harzgebiet noch zu warm

Das bestätigt auch Wetterbeobachter André Dobersch der Wetterwarte Brocken: „Die aktuelle Prognose gibt für das Harzgebiet zwar Schneefall her, aber noch ist der Boden zu warm – die Schneeflocken bleiben nicht liegen.“ Er rechnet am Samstag mit Dauerfrost, Nebel und leichtem Schneefall. Wann der Schnee endlich liegen bleibt, sei schwer abzuschätzen. In den nächsten Tagen sei das Rodeln jedenfalls nicht möglich. dpa/bv

