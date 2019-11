Zulage für Lehrer soll trotzdem kommen

Der DGB hatte eine klare Botschaft zum Ergebnis der sogenannten Herbst-Steuerschätzung. „Nicht abwarten, sondern investieren!“, forderten die Gewerkschafter. Und auch Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) übertrieb es nicht mit markigen Spar-Appellen. „Wir haben weniger Mehreinnahmen, aber immer noch eine beträchtliche Steigerung des Steueraufkommens“, betonte der Minister. Politische Großvorhaben des Landes wie eine kleinere Zulage für Grund-, Haupt- und Realschullehrer sowie eine jährliche Sonderzahlung für aktive Landesbeamte sieht Hilbers durch die Entwicklung jedenfalls nicht gefährdet.

Die beiden jährlichen Steuerschätzungen für Bund, Länder und Kommunen – im Frühjahr und im Herbst – sind im Kalender aller Finanzminister dick angestrichen. „Strikte Haushaltsdisziplin und zurückhaltende Ausgabenpolitik“ hatte Hilbers am 13. Mai nach der Frühjahrs-Steuerschätzung gefordert. Diesmal sprach der Minister zwar in einer schriftlichen Erklärung auch von einer „spürbaren Belastung für den Landeshaushalt“ und „strikter Ausgabenpolitik“. In einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Steuerschätzung für Niedersachsen machte Hilbers aber auch deutlich, dass die Entwicklung gut beherrschbar sei.

Hilbers und die Koalition von SPD und CDU müssen ihre Erwartungen an die Einnahmen 2020 um 101 Millionen Euro herunterschrauben. 114 Millionen sind es im Jahr 2021, 153 Millionen dann 2022, 187 Millionen Euro schließlich 2023. Bezogen auf Landeshaushalte, die klar über der 30-Milliarden-Marke liegen, ist das kein wirkliches Problem. Während im laufenden Jahr gegenüber den bisher eingeplanten Einnahmen sogar noch 420 Millionen mehr in die Kasse des Landes kommen sollen als erwartet, wachsen die Einnahmen vom nächsten Jahr an lediglich langsamer als eingeplant. Von 29 Milliarden Euro Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Länderfinanzausgleich im Jahr 2019 geht es laut der Schätzung nun immerhin noch bis auf 32,2 Milliarden im Jahr 2023.

„Das bestätigt die im Mai prognostizierte Abkühlung“, sagte Hilbers. Es handele sich nicht um eine Konjunkturkrise, bekräftigte der Minister aber auch. „Auch in den kommenden Jahren eilt das Land bei den Steuereinnahmen von Rekord zu Rekord. Es wird Zeit, dass auch die Bürger und Betriebe am anhaltenden Steuerboom beteiligt werden“, fordert Bernhard Zentgraf, Landesvorsitzender des Bundes der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen. Allerdings zeigten die jüngsten Schätzergebnisse auch, dass die Geschwindigkeit des Einnahmezuwachses langsam abnehme. Die Abgeordneten von SPD und CDU gehen nun im Landtag an die heiße Phase: Bevor der Landeshaushalt 2020 im Parlament verabschiedet wird, legen beide Fraktionen vermutlich Ende November noch eine gemeinsam ausgehandelte „politische Liste“ mit eigenen Schwerpunkten vor. Weiter gibt es eine „technische Liste“, die offiziell rechtlich und finanztechnisch notwendige Anpassungen enthält. „Bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen werden wir uns auf wesentliche politische Prioritäten beschränken und den Haushalt nochmals auf Einsparpotenziale überprüfen“, erklärte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ulf Thiele, am Montag zu den Ergebnissen der Steuerschätzung. Hilbers machte aber bereits deutlich, dass die Koalitionäre bei ihren Kernvorhaben nicht mit einem Veto aus dem Finanzministerium rechnen müssen. Die wesentlichen Vorhaben seien „etatisiert“, also im Haushalt abgebildet, sagte der Minister am Montag. „Ich gehe davon aus, dass wir die 100 Millionen Euro decken können“, meinte er zum „Minus“ für den Haushaltsansatz 2020. „Vor diesem Hintergrund war es klug, dass die Koalition aus CDU und SPD in Niedersachsen für die wichtigen Zukunftsinvestitionen in Digitalisierung, Krankenhausinfrastruktur, Universitätskliniken, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung und Sportstättenbau Rücklagen in Form von Sondervermögen gebildet hat“, sagte Thiele. Der Bund der Steuerzahler forderte, die Personalausgaben des Landes stärker in den Blick zu nehmen. Hilbers bekräftigte, dass der Aufwuchs von 99 Stellen in den Ministerien „monetär“ wieder abgebaut werde – durch Stellenentfall woanders.