Niedersachsen erwartet geringere Steuereinnahmen

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, spricht während einer Pressekonferenz. Hilbers plant am 4. November in Hannover die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vorzustellen (Archivbild).

Das Land Niedersachsen muss sich auf geringere Steuereinnahmen einstellen. Die genauen Zahlen der regionalen Steuerschätzung stellt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag (13 Uhr) in Hannover vor. Schon vorab hieß es aus dem Ministerium, die nach unten korrigierten Wachstumserwartungen der Bundesregierung und von Wirtschaftsinstituten ließen vermuten, dass auch Niedersachsen in den kommenden Jahren weniger einnehmen werde als geplant und erwartet. „Wir gehen allerdings nach wie vor von einem – wenn auch geringeren – Wachstum aus“, hieß es.

Bundesfinanzministerium: Weniger Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen

Das Bundesfinanzministerium hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass Bund, Länder und Kommunen im Jahr 2020 mit 1,7 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen müssen als zuvor erwartet. Für Niedersachsen hatte Hilbers bereits im Mai gesagt, dass wegen der konjunkturellen Abschwächung Kurskorrekturen notwendig seien. dpa