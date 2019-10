Weil: Einnahmen aus CO2-Steuer dürfen nicht allein an Bund gehen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dringt darauf, dass die Einnahmen aus der geplanten CO 2 -Steuer nicht alleine an den Bund gehen. „Das Klimaschutzprogramm 2030 muss engagiert umgesetzt werden, das kostet auch in den Ländern und Kommunen viel Geld“, sagte Weil am Freitag nach einer Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder in Schloss Elmau in Bayern. Es gehe nicht an, dass neue Einnahmen etwa aus der CO 2 -Steuer ausschließlich beim Bund blieben. „Wir brauchen eine faire Teilung der Einnahmen und der Lasten“, sagte der SPD-Landesvorsitzende.

Höhere Kfz-Steuer, alte Ölheizungen verbannen

Unter anderem will die Koalition den Ausstoß von Kohlendioxid (CO 2 ) im Verkehr und beim Heizen teurer machen, die Steuer auf Flugtickets erhöhen, klassische Ölheizungen nach und nach aus den Kellern verbannen und die Kfz-Steuer für Neuwagen erhöhen, die viel Sprit schlucken. dpa