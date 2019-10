Stehen sie in der Datei, müssten die Betreiber ihnen den Zutritt verwehren (Symbolbild).

Niedersachsen will Sperrdatei für Spielsüchtige einführen

Spielhallenbetreiber in Niedersachsen sollen zur Teilnahme an einer landesweiten Sperrdatei für suchtgefährdete Spieler verpflichtet werden. Die Spieler müssten sich dann beim Besuch einer Spielhalle mit ihrem Ausweis identifizieren. Stehen sie in der Datei, müssten die Betreiber ihnen den Zutritt verwehren.

Suchtkranke Spieler sollen sich selbst sperren können

Einen entsprechenden Gesetzentwurf stellte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover vor. Sein Ministerium übernehme die Federführung beim Aufbau der Datei. Suchtkranke Spieler sollen sich demnach selbst sperren können, zudem sollen Angehörige die Möglichkeit bekommen, die Sperrung zu beantragen. dpa