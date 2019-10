Herbert Schmalstieg (links), Marc Hansmann (Mitte) und Stephan Weil stehen in der Staatskanzlei in Hannover. Hansmann will Oberbürgermeister werden, Weil und Schmalstieg waren das bereits.

Hannover. Der Sozialdemokrat war schon Kämmerer in Hannover. Nun will der Rückkehrer das Rathaus erobern.

Marc Hansmann will Oberbürgermeister in Hannover werden

Der Wahlkampf um den OB-Sessel in Hannover ist bislang arm an Aufregern. Aber einen kleinen hatte Marc Hansmann Mitte Oktober dann doch parat. Man solle das Rathaus für Obdachlose öffnen, regte der SPD-Kandidat an. „Dass in einer reichen Stadt wie Hannover Menschen erfrieren, darf nicht passieren“, sagte Hansmann.

An diesem Tag ist Hansmann nachmittags am Lister Platz unterwegs, er hat wieder Äpfel als kleine Gabe dabei. „In Hannover ging es doch immer schon schleppend“, sagt eine Frau gerade, „ich bin nie Berufspolitiker gewesen“, hört man Hansmann später durch den Verkehrslärm. Die Atmosphäre ist freundlich und entspannt.

Hansmann jedenfalls kennt den großen Rathausbau bereits von innen, sogar ganz von innen. Der SPD-Mann war von 2007 bis März 2017 Stadtkämmerer von Hannover. Der Posten gilt nicht nur in Hannover als gute Basis für höhere Aufgaben. Stephan Weil, der Ministerpräsident, war erst in Hannover Kämmerer, dann Oberbürgermeister und wurde schließlich Ministerpräsident. Auch Hansmann galt schon früher als SPD-Führungsreserve. Als junger Ratspolitiker hat Hansmann dem damaligen OB und SPD-Denkmal Herbert Schmalstieg Selbstherrlichkeit vorgeworfen und sich selber als neues Gesicht der SPD ins Spiel gebracht.

Mit einiger Verzögerung könnte das nun doch noch eintreten. Erst einmal war Hansmann nämlich aus dem Rathaus als Vorstand zum städtischen Energieversorger Enercity gewechselt. Von dort aus konnte Hansmann beobachten, wie Machtkämpfe die Statik im Rathaus zerstörten. Weil-Nachfolger Stefan Schostok gab schließlich im Zuge der „Rathaus-Affäre“ um vermutlich illegale Gehaltszulagen für Mitarbeiter auf. Die gebeutelte SPD zog sehr schnell Hansmann als Kandidaten aus dem Hut. Hansmann versichert, in seiner Zeit als Kämmerer mit dem Zulagensystem nichts zu tun gehabt zu haben. Die SPD betont, die Affäre spiele im Wahlkampf keine Rolle mehr, die Bürger fragten nicht danach. Hannover wird laut Befragungen zwar als lebenswerte Stadt geschätzt. Seit langem werden aber Probleme wie die Verwahrlosung von Teilen der Innenstadt oder die Verkehrspolitik diskutiert, auch die Bauverwaltung wird heftig kritisiert. Als typisch für missglückte Verkehrspolitik gilt vielen die zentrale Kurt-Schumacher-Straße. In ihr kommen sich nach langen Umbauten nun Stadtbahn und Busse, Fußgänger und Radfahrer gegenseitig in die Quere. „Ich habe hier eine klare Strategie mit eindeutigen Schwerpunkten und ihre konsequente Umsetzung erlebt und selbst vorangetrieben. Genau das wird sicherlich auch der Stadtverwaltung guttun“, hat Hansmann über seine Arbeit bei Enercity erklärt. Das klingt nach „im Rathaus aufräumen“, nur freundlicher verpackt. Unter anderem will Hansmann als OB auch eine Strategie gegen Kinderarmut erarbeiten lassen, das Kita-Anmeldeverfahren digitalisieren, sich verstärkt um die Lage an Schulen kümmern und bis zu 20.000 neue Wohnungen innerhalb von zehn Jahren schaffen.

Hansmann wird von der SPD als der erfahrenste der Kandidaten gelobt. Studiert hatte er Geschichtswissenschaften und Volkswirtschaftslehre, auch ein Auslandsjahr in England verbracht. 1996 war er in den Rat der Landeshauptstadt gewählt worden. Hansmann promovierte, arbeitete dann als Unternehmensberater in Berlin und Referent im Bundesfinanzministerium, kehrte zurück nach Hannover und wurde Kämmerer. Nun könnte sich der Kreis schließen. Mit Blick auf kommunale Führungsverantwortung stimmt das mit der Erfahrung sicher. Doch ähnlich wie Hansmann präsentiert sich auch der langjährige Chef von VW-Nutzfahrzeuge, Eckhard Scholz, als Manager mit sozialem Bewusstsein. Scholz tritt für die CDU an. Hansmann sagt auf Fragen nach zuviel Ähnlichkeit, zwischen ihm und Scholz gebe es große Unterschiede. Hansmann scheint sich auch etwas leichter zu tun im Politiker-Wahlkampf, er kennt die Stadt aus kommunalpolitischer Perspektive und kann bei Diskussionen oft ins Detail gehen. Das Wort „jungenhaft“ fällt oft, wenn Hansmann (Jahrgang 1970) unterwegs ist. Er gilt als kompetent. Ein Parteisoldat ist er gewiss nicht, Hansmann gilt eher als Individualist mit eigenem Kopf.

Die große Frage ist, ob die SPD nach jahrzehntelanger Regentschaft in Hannover Federn lassen muss und Hansmann bei der Wahl am 27. Oktober eben mit. Klimaschutz, Verkehrswende, mehr Wohnungen – das sind Themen, die außer Hansmann und Scholz beispielsweise auch der Grünen-Kandidat Belit Onay verfolgt. Die drei gelten als die Favoriten.

Hansmanns Rathaus-für-Obdachlose-Vorschlag, der sich unter anderem wohl ans Pariser Vorbild anlehnt, ist umstritten. Von „Symbolpolitik“ war die Rede. Als eigentliches Problem gelten fehlende Wohnungen – und Notunterkünfte, die von den Obdachlosen auch angenommen werden. Betroffene aber lobten Hansmanns Vorschlag. Und Ex-OB Schmalstieg? Der unterstützt Hansmann nun im Wahlkampf.