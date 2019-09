Sturm wirbelt Bahnverkehr in Niedersachsen durcheinander

Das Sturmtief „Mortimer“ hat den Bahnverkehr in Niedersachsen stark beeinträchtigt und zu einer stundenlangen Sperrung auf der Autobahn 39 bei Lingen geführt. Südlich von Wolfsburg-Sülfeld stürzte kurz nach 7 Uhr ein Ast gegen das Führerhaus des ICE 299, der auf dem Weg von Berlin über Wolfsburg nach Basel war. Die Frontscheibe zersprang, der Zugführer wurde leicht verletzt. Unversehrt blieben die circa 250 Passagiere. Busse holten sie ab und brachten sie nach Wolfsburg.

Der ICE wurde abgeschleppt, die Strecke sollte bis in die Nachtstunden wieder freigemacht werden. Auf der ICE-Verbindung Berlin-Braunschweig-Hildesheim wurden die Züge über Hannover Messe/Laatzen umgeleitet, sie hielten dort und in Wolfsburg zusätzlich. Kein Halt gab es in Braunschweig und Hildesheim.

Gegen 8 Uhr am Montag stellte die Bahn auf ihren wichtigsten Strecken nördlich von Hannover vorübergehend den Fernverkehr ein. Im Laufe des Vormittags konnten viele Züge wieder fahren. Auch bei Hannover sorgte „Mortimer“ für Unterbrechungen. „So 20 Minuten nach Hannover hieß es dann auf einmal, dass Bäume auf den Schienen liegen“, erzählte Studentin Katharina Meiwes, die im ICE 783 von Hamburg nach München saß: „Wir sind dann noch ein Stück gerollt und haben dann an einem kleinen Bahnhof gehalten.“ Trotz des Sturms sei die Stimmung im Zug recht entspannt gewesen. „Wir wurden immer gut über Updates informiert“, sagte sie. Nach knapp 90 Minuten konnte ihr Zug die Fahrt fortsetzen.

Auf der Autobahn 31 im Emsland warfen Sturmböen einen mit Munition beladenen Lastzug um. Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in beide Richtungen stundenlang gesperrt, die Sperrung sollte bis in den Abend hinein andauern. Die Munition stufte die Polizei als nicht gefährlich ein. Im Landkreis Uelzen bei Wriedel brach das Rotorblatt eines Windrades ab.

Die niedersächsischen Landesforsten warnten angesichts erster Herbststürme vor dem Betreten der Wälder: Weil die Bäume nach zwei trockenen und heißen Sommern geschwächt seien, sei besondere Wachsamkeit gefordert, sagte der Präsident der Landesforsten, Klaus Merker: „Auch bei Windstille können Äste unvermittelt abbrechen. Die Risikolage ist in diesem Jahr besonders hoch.“ Jogger, Hundebesitzer und Radfahrer sollten die Wälder bei Wind meiden.

In unserer Region ist das Sturmtief unterschiedlich aktiv

„Mortimer“ bescherte den Feuerwehren im Kreis Helmstedt einige Einsätze. In Helmstedt drohte ein Baum auf eine Garage zu stürzen. In Emmerstedt krachte ein Baum auf die Fahrbahn, er wurde zersägt und entfernt. Auch an der Zufahrt zur A2-Anschlussstelle Helmstedt-Ost musste ein umgefallener Baum beseitigt werden. In Königslutter fiel gegen 8 Uhr eine Baumkrone auf die Ortsausfahrt. Die Straße in den Elm musste für 25 Minuten gesperrt werden. In Klein Steimke kippte ein Baum am Straßenrand in einen benachbarten Baum, die Feuerwehr entfernte ihn. Die Velpker Feuerwehr rückte gegen 7.40 Uhr aus: Eine umgeknickte Birke lag auf der B 244 in Richtung Grafhorst. Der Baum wurde mit einer Kettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn entfernt.

In Braunschweig gab es nur geringe Sturmschäden. Am Morgen brachen mehrere Äste ab, die Plane eines Baugerüstes wurde verweht und eine Werbetafel löste sich. Laut Feuerwehr gab es insgesamt sieben Einsätze.

„Über das Stadtgebiet Salzgitters zog das Sturmtief nahezu folgenlos hinweg. Die Berufsfeuerwehr hatte bis 8.30 Uhr lediglich drei Einsätze zu leisten. In einem Fall drohte ein Baum umzustürzen und musste abgesperrt werden. Zweimal galt es, abgebrochene Äste zu beseitigen“, sagte der Leiter des Fachdienstes Feuerwehr, Arne Sicks.

Die Polizei Peine meldet in Stadt und Landkreis Peine sechs Bäume, die durch den Sturm umgekippt waren und von den Feuerwehren beseitigt wurden. An der B444 in Ilsede wurde von einem umstürzenden Baum ein Auto beschädigt. Im Wolfenbütteler Stadtgebiet hielten sich die Schäden in Grenzen. Im Neubaugebiet von Wendessen, einem Wolfenbütteler Ortsteil, wehte der Wind ein Trampolin aus einem Garten. Ansonsten gab es umgeworfene Verkehrsschilder, herumfliegende Gelbe Säcke und Dachziegel, die von Dächern flogen. Verletzt wurde niemand. In Gifhorn wurden keine Sturmschäden gemeldet.