Hannover. Zudem regt der niedersächsische Regierungschef Nachbesserungen für das Klimapaket der Bundesregierung an. Der Einstiegspreis sei zu niedrig, meint er.

Niedersachsen: Weil regt Ausgleichszahlungen bei Dienstflügen an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil denkt über Ausgleichszahlungen für die Emissionen bei Dienstflügen von Landesbediensteten nach. „Das wird gerade geprüft und soll einen Beitrag zur Umsetzung unseres niedersächsischen Klimaschutzgesetzes leisten“, sagt der SPD-Politiker im Interview mit der „Nordwest-Zeitung“ (Donnerstag). „Ich versuche, das Fliegen sehr zu begrenzen“, sagte der 60-Jährige. Es lasse sich aber als Ministerpräsident nicht ganz verhindern. Im Oktober fliegt Weil nach Singapur und Indonesien, später nach Wien und Ende November nach Katar.

Weil regt Nachbesserungen für das Klimapaket an

Zudem regte der niedersächsische Regierungschef Nachbesserungen für das Klimapaket der Bundesregierung an. „Der Einstiegspreis für CO 2 ist viel zu niedrig, um eine lenkende Wirkung zu haben“, kritisiert er. Statt der geplanten 10 Euro müsste der Einstiegspreis eher bei 20 bis 30 Euro pro Tonne CO 2 liegen. „Wenn wir dann entsprechend den Strompreis senken, hätten wir einen guten Anfang“, meinte Weil.

Zubau-Zahlen bei Windenergie so niedrig wie vor 20 Jahren

Zudem forderte der SPD-Politiker von der Bundesregierung konkrete Aussagen dazu, wie die Windkraft ausgebaut werden soll. Die Zubau-Zahlen bei Windenergie-Anlagen seien so niedrig, wie seit 20 Jahren nicht mehr. „Das ist der zweite Punkt, der beim Klimapaket dringend nachgebessert werden muss“, sagte der Ministerpräsident.