Cook-Pleite: Kundin aus Braunschweig fürchtet um ihr Geld

Mir wurde als Geschädigter schon jetzt mitgeteilt, dass ich nur einen Bruchteil der von mir bereits überwiesenen Summe zurückerstattet bekomme. Der Sicherungsschein, von dem man geglaubt hat, dass er in so einem Fall wenigstens den finanziellen Schaden verhindert, ist nichts wert. Neben entgangenen Urlaubsfreuden ein zusätzlicher herber Verlust.

Dies schreibt Charlotte Busch aus Braunschweig.

Zum Thema recherchiert hat Nina Schacht mit unseren Agenturen

Die Freude auf den Urlaub dahin, das Geld für die Reise weg? Nach der Insolvenz des britischen Konzerns Thomas Cook hat nun auch die deutsche Cook-Tochter Insolvenz angemeldet. Einst warb Neckermann mit Urlaubsreisen für Jedermann – jetzt ist der Traditionsveranstalter in schwere Turbulenzen geraten. Thomas Cook Deutschland mit den Marken Neckermann, Öger Tours, Air Marin, Thomas Cook und Bucher Reisen stellte am Mittwoch Insolvenzantrag. Etwa 140.000 Ur­lauber waren zuletzt mit dem Unternehmen unterwegs.

Wer eine Reise gebucht hat, bangt um die Erstattung der Reisekosten. Unsere Leserin hatte über Neckermann eine einwöchige Reise nach Mallorca für die Herbstferien gebucht. Gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Enkeltochter wollte sie fliegen. Die Reise buchte sie über das Portal „Check 24“. „Die Reise wurde bisher nicht offiziell abgesagt“, sagt die Braunschweigerin. Trotzdem geht sie davon aus, dass die Reise ausfällt. Ein Kundenberater habe ihr bereits mitgeteilt, dass die überwiesene Summe nur zu einem Bruchteil erstattet werde. „Wieso bekomme ich nicht die kompletten Kosten?“, fragt sie, schließlich habe sie einen sogenannten Sicherungsschein, der Pauschalreisende in einem Falle der Insolvenz schützen solle.

Kathrin Körber, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale in Niedersachsen, klärt auf: Für Pauschalreisende besteht bei einer Insolvenz ein gesetzlicher Schutz. Ein Reiseveranstalter muss sich gegen eine mögliche Zahlungsunfähigkeit absichern. „Nach der Buchungen erhalten Pauschalreisende ein Formular, die so genannte Kundengeld­absicherung, auch bekannt als Sicherungsschein“. Den Namen und den Kontakt des Versicherers finden Betroffene in der Reisebestätigung. Der Sicherungsschein bedeute jedoch nicht, dass die volle Summe erstattet werde. „Laut Gesetz muss die Rückerstattung ins Verhältnis gesetzt werden“, sagt Körber. Die aktuelle Deckungssumme von 110 Millionen Euro sei bei der hohen Zahl der Betroffenen also eine relative Größe. Geschädigte bekommen nur einen Teil der Kosten erstattet“, sagt die Rechtsexpertin. Individualreisende seien bei einer Insolvenz sogar gänzlich ungeschützt, „sie bekommen ihre Reisekosten in der Regel gar nicht erstattet.“

Die Rechtsexpertin rät Geschädigten, zunächst Kontakt zum Reiseveranstalter zu suchen oder, falls die Reise im Reisebüro gebucht wurde, dort einen Ansprechpartner zu kontaktieren. „Ich rate davon ab, bei der Hotline von Neckermann oder Thomas Cook anzurufen. Die Leitungen sind überlastet. Ich bin mir aber auch sicher, dass sich der Reiseveranstalter bei seinen Kunden meldet“, sagt die Volljuristin. Auch wenn es schwierig sei, sollten Betroffene Ruhe bewahren und Geduld haben.

Kurz vor den Herbstferien in Niedersachsen ist für viele Betroffene nun die Vorfreude auf den Urlaub dahin. „Ob gebuchte Urlaube mit Abreisedatum nach dem 23. September 2019 stattfinden, ist unklar. Ich gehe jedoch davon aus, dass Reisende nicht mehr befördert werden“, so Körber. Das betreffe die Tochter-Marken Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature. Condor hingegen beantragte einen staatlichen Überbrückungskredit, für den die Bundesregierung und die hessische Landesregierung am Mittwoch, 24. September, eine Zusage erteilte. Nun folge eine Prüfung durch die Europäische Kommission, schreibt die Verbraucherzentrale. Condor wird den Flugbetrieb vorerst weiterführen. Allerdings darf das Unternehmen keine Reisenden von Thomas Cook transportieren. Die Rückholaktion der britischen Regierung gilt nicht für deutsche Urlauber.

Thomas Cook Deutschland strebt mit der Insolvenz eine Sanierung an. Es soll verhindert werden, dass man Teil der Insolvenzmasse des britischen Mutterkonzerns wird. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland etwa 2000 Mitarbeiter. Wie der Ferienflieger Condor, ebenfalls eine Tochter des britischen Reisekonzerns, hatte auch die Thomas Cook GmbH einen Überbrückungskredit beim Bund beantragt.