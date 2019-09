Junge Männer in Göttingen und Hannover lebensgefährlich verletzt

Viele Parallelen, doch kein Zusammenhang. Bei Auseinandersetzungen in Göttingen und Hannover erlitten am Wochenende zwei junge Männer lebensgefährliche Stichverletzungen.

Der Fall in Göttingen: Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 20-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen an einer Bushaltestelle in Göttingen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Tatverdächtiger, der ebenfalls 20 Jahre alt ist, wurde festgenommen und sitzt seit Sonntagvormittag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Ihm wird vorgeworfen, dem Opfer in der Samstagnacht mit einem scharfen Gegenstand in den Oberkörper gestochen zu haben. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar. Eine 19-jährige Frau wurde bei dem Konflikt leicht verletzt. Der Tatverdächtige sei der Polizei bekannt.

Der Fall Hannover: Zustand des 19-Jährigen wieder stabil

Nach einer Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in Hannover ist ein 19-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er und sein 18-jähriger Begleiter wurden von Unbekannten mit Messerstichen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache artete ein Streit mit mehreren Menschen am Samstagabend vor der Shisha-Bar aus. Der 18-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Verletzten nahmen sich nach der Auseinandersetzung ein Taxi und fuhren in eine Klinik. Der Zustand des 19-Jährigen ist mittlerweile wieder stabil, sagte der Sprecher am Sonntagmittag.