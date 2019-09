CDU Niedersachsen will AfD noch stärker ausgrenzen

Die CDU in Niedersachsen hat der AfD ein zunehmend rechtspopulistisches Auftreten vorgeworfen und will die Partei künftig noch stärker ausgrenzen. „Ich halte die niedersächsische AfD für rechtsextrem und das habe ich denen auch gesagt“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jens Nacke, am Freitag in Hannover. „Diese Menschen lehnen den Staat und das parlamentarische System, so wie wir das in Deutschland etabliert haben, ab, und das ist gefährlich.“

Hintergrund ist unter anderem eine Reihe von Vorfällen in Zusammenhang mit dem Tag der offenen Tür des Landtages Ende August.

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer kündigte an, der AfD keine politischen Themen überlassen zu wollen. Alle anderen Parteien müssten sich zu von der AfD aufgebrachten Themen positionieren können, ohne dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, im rechten Wasser zu fischen. dpa