Land fördert Klima-Projekt im Harz mit 1,6 Millionen Euro

Blick auf die Eckertalsperre im Nationalpark Harz an der Landesgrenze von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft unterstützt das Klimawandel-Projekt "Energie- und Wasserspeicher Harz" in den kommenden drei Jahren mit 1,6 Millionen Euro aus EU-Fördermitteln. Hintergrund der Forschungsarbeiten sind die Auswirkungen der Extremwettersituationen, wie sie in den Jahren 2017 und 2018 aufgetreten sind.