Braunschweig: DNA an gestohlenen Wagen überführt Autodieb

Sechs Autodiebe aus Polen sollen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mehrere Autos der Marke VW T5 gestohlen haben – nun hat das Landgericht Braunschweig einen 39-Jährigen zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte gestand drei Taten in Nordrhein-Westfalen. Einen Diebstahl in Bad Nenndorf bei Hannover wies er allerdings von sich. Er will seine Vergehen alleine begangen haben, dabei lautete der Tatvorwurf schwerer Bandendiebstahl.

Vor Gericht mussten sich an diesem Dienstag eigentlich vier der sechs Männer verantworten. Zu der Verhandlung kam aber nur der 39-jährige Angeklagte. Denn: Ein 27-jähriger Angeklagter ist noch bis Ende Oktober wegen Fahrens ohne Führerschein in Polen inhaftiert. Ein 32-Jähriger hat die offizielle Vorladung nicht bei der polnischen Post abgeholt, so dass diese ungeöffnet zurückkam. Ein 49-Jähriger ist bereits gestorben, und zwei weitere mutmaßliche Täter bekommen ein gesondertes Verfahren.

Gemeinsam soll die Bande im Dezember 2014 unter anderem in Braunschweig, Weyhausen, Lehre-Wendhausen und Bad Nenndorf mehrere Autodiebstähle begangen haben. Darunter seien laut Anklage unter anderem neuwertige T5 im Wert von je 50.000 Euro oder ähnlich hochpreisige Autos gewesen. Mit im Gepäck der Diebe: gestohlene Steuergeräte, verschiedene Kennzeichen, spezielle Geräte, um die Wegfahrsperre zu umgehen, und mindestens 15 Handys zum Verwischen der digitalen Spuren.

So soll etwa der 27-jährige Angeklagte in Weyhausen am 2. Dezember zwei T5 gestohlen haben. Einen davon für eigene Zwecke, den anderen zum Verkauf der einzelnen Fahrzeugteile. Er wurde am 23. Dezember am Autobahnkreuz Wolfsburg von der Polizei festgenommen, als er mit einem von drei gestohlenen T5-Bussen aus Wettmershagen, Wedesbüttel und Weyhausen Richtung Polen fuhr.

In Braunschweig und Lehre-Wendhausen im Kreis Gifhorn sollen die anderen Bandenmitglieder am 13. Dezember zwei T5 entwendet haben. Als sie in der Nacht zum 20. Dezember gewaltsam versuchten, einen weiteren Bus in Bad Nenndorf zu öffnen, nahm die Polizei die Diebe noch am Tatort fest.

Der 39-Jährige will allerdings mit diesem und den anderen Diebstählen in Niedersachsen nichts zu tun haben – obwohl er laut den Ermittlungen zur Bande gehörte. Er habe ganz alleine versucht, drei Autos zu stehlen, allerdings in Nordrhein-Westfalen. Die Fahrzeuge wollte er in der Scheune seiner gestorbenen Großmutter auseinandernehmen. Denn: „In Polen ist der Verkauf von Einzelteilen im Internet sehr populär“, ließ der Angeklagte durch seine Dolmetscherin verlauten.

Da auch nur in diesen Fällen seine DNA an den Autos gefunden wurde, verurteilte der Richter ihn zu acht Monaten Haft für den Diebstahl eines blauen T5 und sechs Monate für den gescheiterten Versuch an zwei weiteren Fahrzeugen. Aufgrund eines längeren Aufenthalts in der Untersuchungshaft verringert sich die Haft auf zehn Monate auf Bewährung. Strafmildernd sei zudem sein umfassendes Geständnis gewesen. Der Grund: Hätte er sich zu der Bande bekannt, wäre er nur zur Beihilfe verurteilt worden. Das hätte eine geringere Strafe bedeutet.