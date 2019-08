Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, gerieten drei Phosphorhandgranaten im Kreis Lüneburg selbst in Brand.

Die Granaten stammen wohl aus dem zweiten Weltkrieg. Sie haben sich von selbst in Brand gesetzt.

Kreis Lüneburg: Phosphorhandgranaten geraten in Brand

Bleckede Drei Phosphorhandgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg hat der Kampfmittelräumdienst in Bleckede aus dem Landkreis Lüneburg geborgen, nachdem die Feuerwehr zunächst wegen eines kleinen Flächenbrandes alarmiert worden war. Nach Einschätzung der Experten könnten sich sich die Granaten zersetzt haben und dann durch Sauerstoffkontakt in Brand geraten sein, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag mitteilte.

Die Granaten kommen zur Kampfmittelentsorgung in Munster

Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes aus Hannover bargen die drei teils brennenden britischen Phosphorhandgranaten am Sonntagabend aus einem derzeit weitgehend ausgetrockneten Graben im Stadtinneren und brachten sie zur Kampfmittelentsorgung nach Munster.