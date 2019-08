Trotz Kritik: Wetterdienst hält an Lingener Temperaturrekord fest

Nach der Kritik an der Rekordmessung von 42,6 Grad in Lingen hält der Deutsche Wetterdienst an dem Wert fest. Die Standortbedingungen hätten keinen gravierenden Einfluss auf die Temperaturmessungen und stünden damit den Standards der Weltorganisation für Meteorologie nicht entgegen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht zur Hitzewelle im Juli.

Jörg Kachelmann zog Hitzerekord in Zweifel

In Lingen war vor einer Woche mit 42,6 Grad die höchste jemals in Deutschland gemessene Temperatur festgestellt worden. Kritiker wie der Meteorologe Jörg Kachelmann hatten Zweifel an der Richtigkeit geäußert und die Eignung des Standorts bestritten, weil sich dort die Hitze stauen könne.

Der Messwert sei technisch ohne Beanstandung, die Messstation selber befinde sich auf einer trapezförmigen Aufschüttung, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Die Windgeschwindigkeit sei an dem Tag zwar vergleichsweise gering gewesen, aber ein dauerhafter Wärmestau könne ausgeschlossen werden.

DWD will Wetterstation schon seit Jahren verlagern

Nach eingehender Prüfung lägen dem Wetterdienst daher keine Erkenntnisse vor, den Messwert zu falsifizieren, betonten die Meteorologen.

Seine Wetterstation in Lingen will der Deutsche Wetterdienst schon seit einigen Jahren verlagern, weil er nicht für alle Aspekte der Wettermessung ideal sei. dpa