Polizei entdeckt vier freilaufende Kamele in Hameln

Hameln. Ein Autofahrer hat am Stadtrand von Hameln vier freilaufende Kamele entdeckt. Sie sind einem Zirkus entlaufen, der in der Stadt halt macht.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Polizei am Freitagmorgen in Hameln gerufen worden. Ein Autofahrer habe auf einer Seitenstraße am Stadtrand vier freilaufende Kamele entdeckt und Alarm geschlagen, berichtete ein Polizeisprecher. Als die Beamten eintrafen, hätten die Kamele neben der Fahrbahn an einem Gebüsch gestanden.

Kamele gehören zu einem Zirkus

Schnell habe sich herausgestellt, dass die Tiere zu einem Zirkus gehören, der derzeit in Hameln gastiere, sagte der Sprecher. Unter welchen Umständen sie dort entkommen konnten, sei noch unklar. Unterdessen seien die Kamele von Zirkus-Mitarbeitern eingefangen und zurück gebracht worden. dpa