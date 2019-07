Ich stell’ mir das echt schwierig vor. Neun Monate am anderen Ende der Welt. Totale Freiheit für den Zweitgeborenen! Null Verpflichtungen. Kein einziges Mutti-Aufräumkommando. Und zwar subito. Sonst kracht’s. Und dann von jetzt auf gleich wieder unter Muttis Fuchtel...

Ich selber finde mich natürlich mehr als lässig. Kleine verbale Spitzen gegen das rapunzelige Wallewallehaar und kaputte Haarsplissspitzen meines Hippiefrisur-Sohnes meinerseits finde ich brüllkomisch. Ob er das auch so sieht? Jedenfalls ist es gar nicht so einfach, wieder zueinander zu finden nach so einer Familienauszeit.

Zumal: Wir sind die Alten geblieben. Im doppelten Wortsinn. Nur noch älter. Er hat in Neuseeland alles ziemlich gut ohne einen einzigen Notruf gen Heimat hingekriegt – und nun soll er auf einmal wieder nach Muttis Pfeife tanzen? Das ist echt nicht einfach, manchmal auch einfach nicht einzusehen, gelegentlich aber einfach notwendig, weil so ein Haushalt sonst versumpfen würde in dreckigem Geschirr, Wäschebergen, Unrat aller Art. . .

Oder etwa nicht?!