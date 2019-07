Bürgermeister wollen Kinderrechte im Grundgesetz verankern

Mit einem gemeinsamen Aufruf an Bund und Länder fordern 20 Bürgermeister aus ganz Deutschland die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz.

Mit einem gemeinsamen Aufruf an Bund und Länder fordern 20 Bürgermeister aus ganz Deutschland die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Dadurch werde das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt und Kinder würden gemäß der UN-Kinderrechtskonvention „beteiligt, geschützt und gefördert“, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben.

Kinderfreundliche Kommunen

Den Aufruf haben unter anderem die Bürgermeister der Städte Hanau, Köln, Mannheim, Potsdam, Stuttgart und Wolfsburg unterzeichnet. Diese Städte sind Teil der Initiative „Kinderfreundliche Kommunen“, das von Unicef Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragen wird. Wörtlich heißt es in dem Aufruf: „Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein zentraler Wert einer demokratischen Gesellschaft.“ Diese Maxime sollte das Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz Deutschland sein.

Bisher seien die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland ein Flickenteppich. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD die Umsetzung einer solchen Verankerung festgeschrieben. dpa