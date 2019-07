Am 3. Juli 2019 werden in Niedersachsen und Bremen in den Schulen die Zeugnisse vergeben. Dann gehen die großen Ferien los (Symbolbild).

Schüler in Niedersachsen starten in die Sommerferien

Mit dem Erhalt ihrer Zeugnisse starten die Schüler in Niedersachsen und Bremen am Mittwoch in die Sommerferien. Wie in jedem Schulhalbjahr am Tag der Zeugnisvergabe können sich Eltern und Schüler auch diesmal bei Fragen, Nöten und Ängsten rund um die Zensuren telefonisch beraten lassen.

Schulpsychologen per Telefon erreichbar

Die Landesschulbehörde hat dafür eine Hotline eingerichtet. Die Schulpsychologen sind von 9.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer (05 41) 77 04 64 48 zu erreichen. Auch per E-Mail unter zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de können sich Ratsuchende an die Experten wenden.

Sommerferien das „Highlight des Jahres“

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gratulierte allen Schülern zu den Zeugnissen. Er dankte den Lehrern für ihr großes Engagement, mit dem sie zum Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen beigetragen hätten. “Die Sommerferien sind für viele Schülerinnen und Schüler das Highlight des Jahres. Die gemeinsame Zeit mit der Familie oder mit Freunden ist wichtig, um den Akku aufzuladen“, sagte Tonne.

Autofahrer im Norden müssen auf Ferienfahrt mit Baustellen rechnen

Zum Start in die Sommerferien müssen Urlauber sich auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen auf zahlreiche Baustellen einrichten. Außer an der A2, die derzeit weitgehend baustellenfrei ist, werde an allen großen Autobahnen im Norden gearbeitet, teilte der ADAC mit.

Autobahnen Richtung Norden mit vielen Engpässen

Vor allem auf der A1 und der A7, über die Urlauber in Richtung Nord- und Ostsee oder in den Süden fahren, sind Engpässe zu erwarten. Vom kommendem Wochenende an bis Mitte August werde es jeweils zwischen Freitag und Sonntag besonders eng auf den Autobahnen, sagte der Automobilclub voraus. dpa