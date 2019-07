Panzerfaust-Attrappe verwundert Autofahrer in Celle

Die Attrappe einer Panzerfaust an der alten Bundesstraße 3 in Becklingen bei Celle hat für Irritationen gesorgt. Die niederländische Armee habe die Attrappe für einen Wettbewerb aufgestellt, teilte die Bundeswehr am Dienstag mit. Die Streitkräfte übten dabei Aufklärung. Im nahe gelegenen Bergen befindet sich ein Truppenübungsplatz.

Fund nichts Ungewöhnliches

Nach Angaben der Bundeswehr trainieren die Niederländer regelmäßig dort. Der Fund sei daher nichts Ungewöhnliches. „Dass die Attrappe so nah an der Straße platziert wurde, ist eher unüblich“, sagte dagegen eine Sprecherin der Polizei. Es seien aber die ganze Zeit über Soldaten in der Nähe gewesen.

Gefährlich war die Waffe nicht. Auch Panzer aus Pappe hätten die Niederländer für ihr Manöver aufgestellt. Aufgefallen war den Autofahrern aber die Panzerfaust. Ein Autofahrer hatte ein Foto getwittert und gescherzt: «“Scheint kein Blitzer zu sein.“ dpa