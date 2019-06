Sechs Verletzte nach Unfall auf A7 – Kind verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 im Landkreis Hildesheim sind sechs Menschen teils schwer verletzt worden, darunter ein kleines Kind.

Wohnmobilfahrer übersieht Stauende

Der Fahrer eines Wohnmobils hatte in der Nacht zum Samstag in Höhe Sarstedt ein Stauende übersehen. Er prallte mit seinem Fahrzeug in ein Auto und schob dieses auf einen Geländewagen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Zwei Schwerverletzte, vier Leichtverletzte

Die Insassen des Wohnmobils und des Autos, zwei dänische Familien, kamen in Krankenhäuser. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, vier wurden leicht verletzt. Die Insassen des Geländewagens blieben unverletzt. Etliche Fahrer filmten und fotografierten die Unfallstelle, die Polizei nahm Ermittlungen auf.dpa/lni