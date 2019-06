Hannover: Fluggast hat tote Riesenratte als Suppenzutat im Gepäck

Eine ekelige Entdeckung haben Zöllner am Flughafen in Hannover im stinkenden Koffer eines Reisenden gemacht – die dieser sogar essen wollte. „Die Kollegen sahen große Nagezähne, ein nasses Fell und einen Schwanz und haben den Koffer aufgrund des Gestankes sofort wieder schließen müssen“, sagte Zollsprecher Oliver Keuck am Freitag. Es handelte sich um eine 4,5 Kilo schwere Große Rohrratte, die der 45-Jährige aus Ghana nach eigenen Angaben zu einer Suppe verarbeiten wollte.

Seuchengefahr: Sofortige Vernichtung der Suppenzutat angeordnet

Eine Amtsveterinärin beschlagnahmte das tote Tier und ordnete wegen bestehender Seuchengefahr die sofortige Vernichtung der Suppenzutat an. Den Mann erwartet ein Bußgeld, außerdem muss er die Kosten der Vernichtung der Ratte tragen. dpa