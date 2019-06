Land hilft klammen Kommunen mit knapp 52 Millionen Euro

Hannover. Das Land Niedersachsen verteilt 52 Millionen Euro an finanzschwache Kommunen. Auch Salzgitter bekommt eine Finanzspritze.

Besonders finanzschwache Kommunen erhalten vom Land Niedersachsen in diesem Jahr einen Zuschuss von insgesamt knapp 52 Millionen Euro. Wie im vergangenen Jahr gebe es eine Unterstützung für 27 Städte und Gemeinden, denen das Land wegen struktureller Probleme seit längerem unter die Arme greife, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag mit.

Geld geht in strukturschwache Regionen

Teils werden mit den Kommunen auch Konsolidierungsvereinbarungen getroffen, um den Haushalt mittelfristig wieder ins Lot zu bringen. Weitere 15 Millionen Euro will das Land im Spätsommer an bedürftige Kommunen zahlen, vor allem für neue Feuerwehrautos und Gerätehäuser. Viele der Betroffenen, die von einer Bedarfszuweisung profitieren, befinden sich in strukturschwachen Regionen wie Südniedersachsen, dem Weserbergland, Harz sowie dem ehemaligen Zonenrandgebiet.

Salzgitter bekommen 5 Millionen Euro

Erstmals eine Förderung erhält die Stadt Celle, die wegen rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen in Probleme geraten ist. Celle erhält ebenso wie Salzgitter eine Finanzspritze von 5 Millionen Euro, 3,2 Millionen Euro gibt es für Osterholz-Scharmbeck, 3,4 Millionen Euro für Clausthal-Zellerfeld und 2,7 Millionen Euro für die im Kreis Cuxhaven gelegene Gemeinde Wurster Nordseeküste