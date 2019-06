Jugendliche wollen bei Hamburg als falsche Ordner abkassieren

Um Parkgebühren zu kassieren, haben sich vier junge Männer in Seevetal im Landkreis Harburg als Ordner ausgegeben.

Jugendliche verlangen Parkgebühr an Baggersee

Die 16, 18 und 19 Jahre alten Jugendlichen zogen sich Warnwesten an und verlangten an einem Baggersee Parkgeld von einem Autofahrer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erst nach längerer Diskussion ließen sie den Mann am Sonntag passieren.

Autofahrer ruft die Polizei

Weil ihm das Verhalten der Jugendlichen verdächtig vorgekommen sei, habe er die Polizei verständigt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen die falschen Ordner ein.dpa/lni