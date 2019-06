Hannover: 49-Jähriger schlägt Kind – vier 12-Jährige greifen ein

Hannover. Ein 49-Jähriger Mann schlägt ein Kind am Bahnhof in Hannover. Niemand schreitet ein – abgesehen von vier 12-Jährigen.

Ein beträchtliches Maß an Zivilcourage bewiesen vier 12-Jährige am Samstagabend in Hannover. Ein 49-jähriger Mann, so die Polizei, hatte am Hauptbahnhof einen 9-Jährigen gegen den Kopf geschlagen.

Reisende am Bahnsteig sehen nur zu

Zahllose Reisende am Bahnhof schauten nur zu. Niemand aber griff ein – abgesehen von den vier Kindern. Sie verfolgten den Mann und machten Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn auf den Vorfall aufmerksam. Die hielten den Schläger bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Polizei lobt Kinder – und tadelt Untätige

Laut Polizei gehört der Tatverdächtige zur örtlichen Trinkerszene und hat Hausverbot für den Hauptbahnhof. Neben der Körperverletzung ermittelt die Polizei deshalb auch wegen Hausfriedensbruchs gegen den Mann.

„Ein großes Lob geht an die vier tollen Kinder aus Hannover, die sich sehr couragiert verhalten haben – anders als die vielen untätigen Reisenden auf dem Bahnsteig“, heißt es in der Polizeimeldung abschließend. feu