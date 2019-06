Pflegekammer Niedersachsen begrüßt Gesetzentwurf für höhere Löhne

Die Pflegekammer Niedersachsen hat den Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums für eine bessere Bezahlung in der Altenpflege begrüßt. Pflegefachkräfte in der Altenpflege seien im Vergleich zu ihren Kollegen in den Krankenhäusern chronisch unterbezahlt, sagte Kammerpräsidentin Sandra Mehmecke am Mittwoch in Hannover.

„Wir fordern eine angemessene Vergütung für pflegerische Leistungen und unterstützen die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrages.“

Bundeskabinett berät über höhere Löhne

Das Bundeskabinett berät am heutigen Mittwoch (19. Juni) über höhere Löhne in der Altenpflege. Der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sehe unter anderem einen Tarifvertrag vor, der für die gesamte Branche allgemeinverbindlich erklärt werden könnte, hieß es. Eine zweite Variante empfehle einen Pflege-Mindestlohn. Dies lehnte Mehmecke kategorisch ab. Allein mit einem Tariflohn könne der so wichtige Beruf aufgewertet werden. Der Gesetzentwurf sei eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer besseren Bezahlung der Pflegenden, unterstrich Mehmecke. Allerdings dürften die höheren Gehälter nicht zulasten der Pflegebedürftigen gehen.

90.000 Fachkräfte bei Pflegekammer

Die Pflegekammer Niedersachsen ist die dritte und größte Pflegekammer Deutschlands. Sie soll die professionelle Versorgung pflegebedürftiger Menschen in Niedersachsen sicherstellen sowie die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen berufspolitisch vertreten. Ihr gehören obligatorisch mehr als 90.000 Pflegefachkräfte mit Abschlüssen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege an.