Niedersachsen macht Druck bei Tierwohl-Label

Die Koalition von SPD und CDU erhöht beim Thema Tierwohl den Druck auf den Bund. Im niedersächsischen Landtag bekräftigten Abgeordnete der Regierungsfraktionen die Notwendigkeit eines verpflichtenden Tierwohllabels.„Ich bin überzeugt, dass wir mit der Forderung nach einem verpflichtenden Label den einzig richtigen Weg eingeschlagen haben“, erklärte Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) setzt bislang auf ein freiwilliges Label - ein standardisiertes Kennzeichnungssystem - mit Angaben von Geburt bis Schlachtung der Tiere. Das Prinzip der Freiwilligkeit nannte Otte-Kinast „nicht nachvollziehbar“. Auch Beteiligte der Wirtschaft, Tierschutzorganisationen und Verbraucherschutzverbände hätten das abgelehnt. Das Tierwohllabel des Bundes sei zudem nicht einmal ansatzweise mit bestehenden Initiativen des Handels abgestimmt. „Leider sind all die Einwände und Einlassungen hierzu an der Bundesministerin völlig abgeperlt“, sagte Otte-Kinast im Landtag.

Bundesratsinitiative beschlossen

Niedersachsens Landesregierung hatte am Dienstag eine Bundesratsinitiative beschlossen. Ein verpflichtenden Tierwohllabel muss allerdings von der EU und der Welthandelsorganisation notifiziert werden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer betonte in der Debatte, Niedersachsens Landwirtschaft könne die Standards erfüllen. Sie sei „weiter, als viele wahrhaben wollen“. Die Grüne Miriam Staudte sagte, besser spät als nie. Das Label müsse aber für alle Tierarten und Produkte gelten. Der SPD-Abgeordnete Wiard Siebels lobte Otte-Kinast und die CDU ausdrücklich. Das Eintreten für ein verbindliches Tierwohllabel sei ein Meilenstein für das Agrarland Niedersachsen, meinte Siebels. Dagegen griff die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth die deutsche und europäische Agrarpolitik an. Die Verantwortlichen für die Probleme säßen in Hannover, Berlin und Brüssel, so Guth. Ein Siegel (Label) werde an den Zuständen nichts ändern.