Folgenschwerer Fahrfehler: Braunschweiger nach Unfall schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 20.10 Uhr, auf dem Netter Weinberg im Landkreis Hildesheim. Laut Polizeiangaben befuhr ein 19-jähriger Braunschweiger mit seinem Motorrad den Weinberg in Richtung Wesseln. In einer Rechtskurve stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Der junge Mann rutschte quer über den Asphalt, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete auf dem angrenzenden Weizenfeld. Dort blieb der 19-Jährige schwerverletzt liegen.

Keine schützende Kleidung

Anwesende Bekannte und Freunde eilten sofort zur Unfallstelle und leisteten dem Verunfallten „Erste-Hilfe“. Laut Polizei trug dieser zum Unfallzeitpunkt zwar den vorgeschriebenen Helm, dazu jedoch lediglich eine kurze Hose und ein Sweatshirt.

Geringer Sachschaden

Der Kradfahrer wurde bereits wenige Minuten später durch die Besatzung eines Rettungswagens und von einem Notarzt medizinisch versorgt. Nach rund 30 Minuten konnte der Kradfahrer aus dem Feld geborgen und mit dem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt werden. Hier wurde er stationär aufgenommen. Am Krad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.