Digitale Landwirtschaft und Mobilität Themen im Landtag

Der niedersächsische Landtag befasst sich am zweiten Tag seiner letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause mit einem CDU-Antrag zu einem verpflichtenden Tierwohllabel. Auch Digitalisierung in der Landwirtschaft und Städtebau sind Themen am Dienstag (ab 09.00 Uhr).

Außerdem erörtern die Abgeordneten in Hannover Möglichkeiten für einen Erhalt der Imam-Ausbildung an der Universität Osnabrück sowie diverse Gesetzesentwürfe zur Mobilität. Dazu gehört ein CDU-Antrag für eine Stärkung des Bahnverkehrs sowie ein Förderprogramm für Taxis mit Alternativantrieb in Niedersachsen.