Gifhorner Schülerin gewinnt Plakatwettbewerb gegen Komasaufen

. Eine Schülerin aus Gifhorn hat in Niedersachsen den bundesweiten Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ gegen Komasaufen gewonnen. Melina Wolter von der Berufsbildenden Schule Wolfsburg sei zusammen mit den anderen Landessiegern in Hannover geehrt worden, teilten das niedersächsische Sozialministerium und die Krankenkasse DAK am Montag mit. Der Hauptpreis ist mit 300 Euro dotiert.

Wolfenbüttelerin auf Platz 3

Den zweiten Platz belegten Eva Anneken (17) und Maren Schmitz (17) aus Meppen, Schülerinnen des Gymnasiums Marianum. Die 17-jährige Melissa Karlin aus Wolfenbüttel belegte mit ihrem Plakat den dritten Rang. Sie besucht die Integrierte Gesamtschule Wallstraße in Wolfenbüttel. Der Sonderpreis „Junge Künstler“ geht an Sonoma Uthe (12) vom Gymnasium Bad Nenndorf. Die Krankenkasse veranstaltet den Plakatwettbewerb seit zehn Jahren. Insgesamt beteiligten sich bereits über 100.000 junge Menschen an der Aktion, in diesem Frühjahr waren es rund 9.000, sagte der Leiter der DAK-Landesvertretung Niedersachsen, Dirk Vennekold. Er betonte, die hohen Zahlen von Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen gäben weiter Anlass zur Sorge. 2017 seien in Deutschland 22.533 Zehn- bis Zwanzigjährige volltrunken in eine Klinik gebracht worden. In Niedersachsen seien 2.055 Kinder und Jugendliche betroffen gewesen.

Preisverleihung am 25. Juni

Am 25. Juni kürt eine Bundesjury mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler, DAK-Vorstand Andreas Storm und dem Hamburger Sänger Emree Kavás die Bundesgewinner 2019. Der Wettbewerb «bunt statt blau» lädt Schülerinnen und Schüler dazu ein, sich künstlerisch mit dem Thema Alkohol auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ob ein Vollrausch wirklich cool ist.