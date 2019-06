Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Nacht zu Samstag vor Blitz und Donner.

In der Nacht zu Samstag könnte es in der Region wieder laut werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst könnten sich kräftige Gewitter entwickeln, die im weiteren Nachtverlauf nordostwärts ziehen. Des Weiteren könnten Niederschlagsmengen um die 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten.

Auch mit größeren Hagelkörnern und schwere Sturmböen kann gerechnet werden.