Besucher beim letzten Tag der Niedersachsen, der 2017 in Wolfsburg stattfand. (Archivbild)

Wilhelmshaven. Das Landesfest „Tag der Niedersachsen“ startet diesen Freitag um 16 Uhr und endet am Sonntag. In Wilhelmshaven werden bis zu 30.000 Besucher erwartet.

Tag der Niedersachsen startet am Freitag in Wilhelmshaven

Bis zu 300 000 Besucher werden von Freitag ab 16.00 Uhr bis Sonntag zum 36. Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven erwartet. Die „Grüne Stadt am Meer“ will sich von ihrer besten Seite zeigen und einen bunten Querschnitt durch das Land Niedersachsen präsentieren.

150. Stadtgeburtstag

Wilhelmshaven ist erstmals Ausrichter des Landesfestes und hat noch einen zweiten Anlass zum Feiern: Es ist der 150. Geburtstag der Stadt, die einst als Kriegshafen gegründet wurde. Offiziell eröffnet wird das Landesfest, das alle zwei Jahre veranstaltet wird, am Samstag von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Den Abschluss bildet ein Trachtenumzug am Sonntagnachmittag.dpa/lni