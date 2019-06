Gesprengter Geldautomat der Postbank an der Klubgartenstraße

Goslar. Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Postbankfiliale gesprengt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erneute Sprengung eines Geldautomaten in Goslar

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Goslar in der Postbankfiliale in der Klubgartenstraße gesprengt. Eine Kundin hat die Polizei um 5.58 Uhr darüber informiert. Durch die daraufhin eingesetzte Streifenwagenbesatzung wurde der Sachverhalt bestätigt. Auch der Vorraum wurde durch die Sprengung stark beschädigt, Fensterscheiben sind zerbrochen und die Deckenverkleidung zerstört.

Kriminaldienst hat Ermittlungen aufgenommen

Auf Grund des Auffindens zweier Gasflaschen wurde die Freiwillige Feuerwehr zur Prüfung möglicherweise vorhandener explosiver Gase sowie Gebäudeschäden hinzugezogen. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die vor dem Meldezeitpunkteine Explosion oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes in der Klubgartenstraße oder in unmittelbarer Nähe festgestellt haben sich unter 05321/339-0 zu melden. dpa