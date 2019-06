Ganderkesee. Ein Einjähriger stirbt, nachdem er vermutlich in der Badewanne ertrunken ist. Verdacht: Es war kein Unfall, sondern Vorsatz der 19-jährigen Mutter.

Baby ertrinkt vermutlich in Badewanne - Mutter festgenommen

Ein einjähriger Junge ist in Ganderkesee bei Bremen vermutlich in der Badewanne ertrunken. Den Ermittlungen zufolge liegen dringende Gründe für die Annahme vor, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg am Sonntag mit.

Mutter vorläufig festgenommen

Die 19-jährige Mutter stehe im Verdacht, für den Tod ihres Sohnes verantwortlich zu sein. Sie wurde vorläufig festgenommen, außerdem wurde ein vorläufiger Unterbringungsbefehl für eine psychiatrische Einrichtung beantragt.

Kleiner Junge starb im Klinikum

Rechtsmedizinische Untersuchungen deuten auf einen Ertrinkungstod des Kleinkindes hin. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden weitere Erkenntnisse vorerst nicht bekanntgegeben.

Der kleine Junge wurde am Samstagabend wiederbelebt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. dpa