Drei Männer zerren 18-Jährige in Celle gewaltsam ins Auto

Am Donnerstag ermittelten die Staatsanwaltschaft und Polizei Celle in einem Fall von Freiheitsberaubung. Gegen 6.10 Uhr zerrten laut Polizei drei Männer eine junge Frau Bereich des Neumarkt/Fritzenwiese gewaltsam in ein Auto. Hintergrund sei demnach ein Beziehungsdrama. „Die junge Frau habe noch um Hilfe geschrien und versucht, sich körperlich zur Wehr zu setzen“, heißt es im Polizeibericht.

Polizei stoppt Auto am Nachmittag

Der Versuch blieb jedoch erfolglos – das Auto fuhr mit der Frau davon. Eine Zeugin machte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam. Gegen 17 Uhr entdeckten Polizisten das gesuchte Fahrzeug in der Region Hannover. Die Männer waren in Richtung Celle unterwegs. Eine Viertelstunde später gelang es einem mobilen Einsatzkommando, den Wagen in der Hannoverschen Straße zu stoppen.

Grund war gescheiterte Beziehung

An Bord waren drei Männer im Alter von 19, 28 und 49 Jahren. Sie gaben an, das 18-jährige Opfer zu ihrer Familie in eine nordrheinwestfälische Kreisstadt, nahe der Grenze zu den Niederlanden, gebracht zu haben. Laut Polizei räumten die Männer eine gescheiterte Beziehung zwischen der jungen Frau und einem einem gleichaltrigen Mitglied der in Celle wohnhaften Familie als Hintergrund ihrer Tat ein. Sie hätten ebenfalls zugegeben, das Opfer gegen seinen Willen mitgenommen zu haben.

Verdächtige auf freiem Fuß

Wie die Polizei weiter mitteilt, befindet sich die 18-Jährige unverletzt bei ihrer Familie in Nordrheinwestfalen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die drei Tatverdächtigen am späteren Abend wieder auf freien Fuß gesetzt; sie werden sich strafrechtlich verantworten müssen. feu