Verdi ruft in Braunschweig zu Warnstreik im Einzelhandel auf

Braunschweig/Osnabrück. Die Gewerkschaft fordert in den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Niedersachsenein unter anderem ein Lohnplus von 6,5 Prozent.

In den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten am Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen waren unter anderem Geschäfte in Osnabrück, Belm, Hannover und Braunschweig, teilte die Gewerkschaft mit.

„Die Beschäftigten im Handel sind die Menschen, die die Gewinne erwirtschaften“

Sowohl in Osnabrück als auch in Braunschweig waren auch Kundgebungen geplant. „Die Beschäftigten im Handel sind die Menschen, die die Gewinne der Unternehmen erwirtschaften“, sagte Verdi-Vertreter Maiko Schulz. „Sie sind das Bindeglied zum Kunden – dafür verdienen sie gute Löhne, die zum Leben reichen und im Alter nicht zu Armutsrenten führen.“

Gewerkschaft fordert Mindesteinkommen von 2100 Euro

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des Einzelhandels ein Lohnplus von 6,5 Prozent, ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro im Monat sowie 100 Euro mehr für Auszubildende. Die Arbeitgeber im Einzelhandel für Niedersachsen hätten bislang kein Angebot vorgelegt. dpa