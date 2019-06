Polizei geht gegen Hass im Netz vor – auch in Niedersachsen

Wiesbaden. Im Kampf gegen Hass im Internet war die Polizei Donnerstag in über einem Dutzend Bundesländern im Einsatz. In 38 Fällen wurden Wohnungen durchsucht.

Im Kampf gegen Hasskommentare im Internet ist die Polizei am Donnerstag in mehr als einem Dutzend Bundesländern im Einsatz gewesen. In insgesamt 38 Fällen seien unter anderem Wohnungen durchsucht und Verdächtige vernommen worden, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. In Sachsen-Anhalt lief laut dem Landeskriminalamt eine Durchsuchung im Harz.

Täter rufen zu Straftaten auf oder posten antisemitische Beschimpfungen

Den Tätern werde vorgeworfen, Hasskommentare im Internet gepostet zu haben – „etwa öffentliche Aufforderungen zur Begehung von Straftaten, Beleidigungen von Amtspersonen oder antisemitische Beschimpfungen“, hieß es vom BKA weiter.

Hämische Kommentare über getöteten Politiker

An der Aktion zum bundesweit vierten Aktionstag gegen Hasspostings beteiligten sich die Polizei in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Zuletzt hatte der gewaltsame Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke teils hämische Kommentare in den sozialen Netzwerken ausgelöst. dpa