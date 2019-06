Niedersachsens Beamte können wieder auf Sonderzahlung hoffen

Verden. Nach der SPD will nun auch die CDU die Beamten im Land finanziell besser stellen. Die Landtagsfraktion regt einen Jahresbonus von 300 Euro an.

Niedersachsens Beamte können ab kommendem Jahr wieder auf eine Sonderzahlung hoffen. Die SPD hatte das im März vorgeschlagen, am Mittwoch sprach sich auch die CDU-Landtagsfraktion dafür aus. Nach Idee der Union sollen die Beamten jährlich 300 Euro und weitere 50 Euro pro Kind zusätzlich erhalten. Für Pensionäre sind 200 Euro geplant. "Der öffentliche Dienst hat einen Anspruch auf Wertschätzung", sagte Union-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch im Anschluss an eine Klausurtagung in Verden. Die Sonderzahlung solle zum kommenden Jahr eingeführt werden, Gespräche mit der SPD stünden aber noch aus. Beamte hatten in Niedersachsen zuletzt 2004 ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld erhalten.

Jahresbonus statt Weihnachtsgeld

"Weihnachtsgeld finde ich ein bisschen aus der Zeit gefallen", sagte Toepffer, der lieber von einem "Jahresbonus" spricht. Der Vorschlag sei aber ein klares Signal an den Koalitionspartner, dass die CDU bereit sei, in Sachen Attraktivitätssteigerung aktiv zu werden. Die SPD-Landtagsfraktion hatte bei ihrer Klausurtagung vor drei Monaten keinen konkreten Betrag genannt.

SPD: 300 Euro sind Untergrenze

Die SPD im Landtag nahm den Vorstoß positiv auf. "Wir begrüßen, dass die CDU unseren Vorschlag aufgegriffen hat und den Wiedereinstieg in die Sonderzahlung, die einst von der CDU abgeschafft wurde, mittragen will", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Wiard Siebels der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU habe mit den von ihr genannten Beträgen eine "Untergrenze" festgelegt. "Über die genaue Höhe und die Modalitäten werden wir uns spätestens bei den Haushaltsberatungen Ende des Jahres sicher einigen können."

Teil mehrer Maßnahmen für mehr Fachkräfte

Für die CDU ist die Sonderzahlung ein Teil eines Gesamtpakets, mit dem sie in Zeiten des Fachkräftemangels die Tätigkeit im öffentlichen Dienst aufwerten will. Dazu gehören mehr Weiterbildungsmöglichkeiten für Beamte und Reformen zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf, etwa beim Thema Home Office. Außerdem soll für IT-Fachleute eine Sonderlaufbahn im öffentlichen Dienst eingerichtet werden. "Wir wissen, dass es in vielen Bereichen der Verwaltung wegen der vorhandenen Besoldungsstrukturen schwierig ist, IT-Spezialisten zu gewinnen", sagte Toepffer.

Geld durch effizienteres Arbeiten

Seinen Angaben zufolge sollen für das gesamte Paket 80 Millionen Euro jährlich veranschlagt werden - wobei die Sonderzahlung den größten Anteil hätte. Die Mittel dafür sollen Einsparungen sowie langfristig durch strukturelle Verbesserungen und ein effizienteres Arbeiten der Verwaltung gewonnen werden. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte angesichts der sich abschwächenden Konjunktur mehrfach geäußert, er sehe die Einführung einer Sonderzahlung für Beamte skeptisch.dpa/lni