Kommunen mahnen Landesgelder für Investitionen an

Marode Schulgebäude, kaputte Straßen – der Investitionsbedarf bei den Städten und Gemeinden in Niedersachsen ist gewaltig. "Das Land hat den Kommunen über den Koalitionsvertrag eine Milliarde Euro versprochen, und diese Milliarde mahnen wir jetzt an", sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Am Mittwoch treffen sich mehr als 700 Vertreter der Kommunen, Bürgermeister und Ratsmitglieder, zur Mitgliederversammlung in Lohne (Kreis Vechta). Erwartet wird Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der zum Thema Stärkung des ländlichen Raums reden will.

Finanzlücke von 14 Milliarden Euro

Den Kommunen fehle Geld zum Sanieren und Investieren, sagte Bullerdiek. Die Finanzierungslücke für wichtige Investitionen in den Bereichen Mobilität, Digitalisierung, Bildung und Erziehung liege bei 14 Milliarden Euro. "Die Infrastruktur verfällt zusehends", klagte der Sprecher. Das Land lebe von guten Bildungseinrichtungen und einer guten Infrastruktur. Den Kommunen würden von Bund und Land immer neue Aufgaben zugewiesen, von der Integration über Beitragsfreiheit für Kindergärten bis zum Angebot von Mittagessen an Schulen. "Dann wird irgendwann an der Substanz gespart, weil man den laufenden Betrieb sicherstellen muss", sagte Bullerdiek.

Von VW-Strafzahlung kam nichts bei Städten und Gemeinden an

Vom Bund fordern die Städte und Gemeinden, dass sie auch nach einer Reform der Grundsteuer unverminderte Einnahmen haben. "Das ist das Geld, mit dem wir vor Ort die Möglichkeit haben, etwas für unsere Infrastruktur zu tun", sagte Bullerdiek. Enttäuscht seien die Kommunen gewesen, dass von der Milliarden-Strafzahlung des VW-Konzerns an das Land Niedersachsen nichts bei den Städten und Gemeinden angekommen sei. dpa