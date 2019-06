Niedersächsischer Anwalt klagt für syrische Waisenkinder

Das Auswärtige Amt in Berlin hat sich nach Angaben des Rechtsanwalts Dirk Schoenian aus Hannover überraschend bereiterklärt, vier Waisenkinder von deutschen Sympathisantinnen der Terrormiliz IS zurückzuholen. Sie lebten derzeit in einem Flüchtlingslager in Nordsyrien, sagte der Anwalt der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Samstag. Er vertrete die Großeltern der Kinder und habe die Bundesregierung verklagt, damit sie die Kinder nach Deutschland holen muss.

Auswärtiges Amt erklärt sich bereit

Insgesamt wolle er erreichen, dass zehn Kinder aus Niedersachsen, Hessen und Sachsen-Anhalt zurückgeholt werden, sagte Schoenian. Unterhändler des Auswärtigen Amtes hätten nun im Rahmen der Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Berlin erklärt, für die Rückführung der vier Kinder zu sorgen. „Vor Gericht hat das Auswärtige Amt jetzt behauptet, es habe das schon immer vorgehabt. Es ist absurd.“

Zwei Geschwisterpaare

Vor der Klage hatte der Anwalt nach eigenen Worten die Bundesregierung schriftlich aufgefordert, tätig zu werden. Das Auswärtige Amt habe abgelehnt, weil es keine deutsche Botschaft in Damaskus gebe. Wann die beiden Geschwisterpaare zurück nach Deutschland gebracht werden sollen, sei allerdings noch offen. In einem Fall handele es sich um zwei Mädchen im Alter von zwei und vier Jahren. Ihre Mutter aus Baden-Württemberg war IS-Sympathisantin und starb bei den Kämpfen um Baghus, die letzte Bastion der Terrormiliz. Weitere Einzelheiten wollte Schoenian nicht nennen.epd