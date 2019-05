Niedersachsen will Spielsucht mit neuem Gesetz eindämmen

Niedersachsen will mit einer Novellierung des Glückspielgesetzes für besseren Schutz vor der Spielsucht sorgen und das Auswahlverfahren für die rund 1.900 Spielhallen in Niedersachsen neu regeln. Einen entsprechenden Entwurf gab die Landesregierung am Dienstag zur Verbandsbeteiligung frei. Darin wird das bislang praktizierte Losverfahren durch ein neues Auswahlverfahren ersetzt.

Kriterien überarbeitet

Künftig soll anhand nachvollziehbarer Kriterien entschieden werden, welche Spielhallen weiter betrieben werden dürfen. Frühere Auswahlentscheidungen, die im Losverfahren getroffen worden waren, sollen korrigiert werden. Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 2012 einen Mindestabstand zwischen Spielhallen vor, außerdem sind mehrere Spielhallen unter einem Dach verboten. In Niedersachsen wurde seitdem ausgelost, welche Spielhallen in einem solchen Konkurrenzverhältnis weiterbestehen dürfen und welche nicht. Dieses Losverfahren hatte für heftige Kritik seitens der Glücksspielbranche gesorgt. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht untersagte diese Praxis schließlich.

Sperrdatei für Spielsüchtige

Darüber hinaus soll im neuen Glückspielgesetz zum Schutz der Spielenden ein landesweites Sperrsystem für Spielhallen eingeführt und Spielsüchtige oder Spielsuchtgefährdete sollen in eine Sperrdatei eingetragen werden. Ihnen ist dann der Zutritt zu Spielhallen in Niedersachsen verboten. Spielhallenbetreiber sollen verpflichtet werden, an diesem Sperrsystem teilzunehmen und Kunden beim Einlass in die Spielhalle zu kontrollieren. Mit diesem Sperrsystem komme Niedersachsen Forderungen der Suchthilfe nach, hieß es.