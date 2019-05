Hannover. Die Polizei hat in Hannover nach einem telefonischen Hinweis ein Kaufhaus in der Innenstadt geräumt und nach einem bewaffneten Mann abgesucht.

Polizei beendet Einsatz in Kaufhaus in Hannover

Ein Polizeieinsatz in einem Kaufhaus in Hannover ist am Freitag nach rund zwei Stunden beendet worden. Der Verdacht, dass sich dort eine bewaffnete Person aufhielt, habe sich nicht bestätigt, schrieben die Beamten auf Twitter.

Die Polizei hatte nach einem telefonischen Hinweis das Kaufhaus in der Innenstadt geräumt. Das Gebäude sei abgesucht worden, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa. Mehrere Medien hatten über den Vorfall berichtet. dpa

Der Artikel wurde aktualisiert.